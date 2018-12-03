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Altın fiyatları 3 Aralık Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe geçtiğimiz haftanın aksine yükselişle başladı. Yatırımcılar ve ekonomi habeerlerini takip edenler "Gram altın ne kadar?" "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Öte yandan gram altın 203, Çeyrek altın ise 333 lira dolaylarında işlem görüyor. En güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte 3 Aralık bugün altın fiyatları....