Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Orta Doğu'daki gerilim devam ederken tansiyon daha da yükseldi. 19 Nisan Cuma günü sabaha karşı İsrail, İran'a yönelik bir saldırı düzenledi. Yaşanan olayların ardından altın fiyatları da yükseldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Nisan 2024 Cuma günü altın fiyatları alış-satış rakamları...