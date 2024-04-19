Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor! 19 Nisan Cuma canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yükseliş rekoru kırıyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, Orta Doğu'daki son dakika gelişmelerden etkileniyor. Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. 19 Nisan Cuma günü altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2 bin 400 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 508 liradan alıcı buluyor. İşte, 19 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Orta Doğu'daki gerilim devam ederken tansiyon daha da yükseldi. 19 Nisan Cuma günü sabaha karşı İsrail, İran'a yönelik bir saldırı düzenledi. Yaşanan olayların ardından altın fiyatları da yükseldi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Nisan 2024 Cuma günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 484 liradan yaparken; 19 Nisan Cuma günü 2 bin 503 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 062 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 092 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.502,75
Satış: 2.503,08
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.400,55
Satış: 2.400,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.004,39
Satış: 4.092,54
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.017,57
Satış: 16.320,09
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.983,76
Satış: 8.185,07
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.017,57
Satış: 16.320,09
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 17.193,17
Satış: 17.648,17
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.407,28
Satış: 1.851,54
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.382,33
Satış: 2.531,10