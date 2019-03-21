Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart

Giriş: 21.03.2019 - 13:06 | Güncelleme:  

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 230,95 ile 2,5 ayın zirvesini gördü. Altın uzmanları teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti. İşte 21 Mart güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

  • 1Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
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    Altın fiyatları, bugün Kapalıçarşı'dan gelen verilerle belli oldu. Altın uzmanları, analistler, bugün yurt içinde açıklanan mart ayı tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre artış gösterdiğini ifade ederek, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi. 21 Mart güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları haberimizde.

  • 2Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
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    GRAM ALTIN FİYATI

    230,84 TL

    230,99 TL

     

  • 3Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
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    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    230,62 TL

    230,66 TL

     

  • 4Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
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    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.319,17 TL

    1.319,39 TL

     

  • 5Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
    5|10

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    369,34 TL

    377,67 TL

     

  • 6Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
    6|10

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    1.531,00 TL

    1.554,00 TL

     

  • 7Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
    7|10

    YARIM ALTIN FİYATI

    736,37 TL

    755,33 TL

     

  • 8Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
    8|10

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    1.477,36 TL

    1.506,04 TL

     

  • 9Altın fiyatları SON DAKİKA! Zirveyi gördü: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 21 Mart
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    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    131,58 TL

    131,66 TL

     

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    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    210,52 TL

    210,66 TL

     

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