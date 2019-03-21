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Altın fiyatları, bugün Kapalıçarşı'dan gelen verilerle belli oldu. Altın uzmanları, analistler, bugün yurt içinde açıklanan mart ayı tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre artış gösterdiğini ifade ederek, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi. 21 Mart güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları haberimizde.