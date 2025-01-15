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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 15 OCAK 2025: Yatay seyir sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 15 Ocak 2025: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 15 Ocak 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, haftanın üçüncü iş gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün saat 07:20 itibarıyla ons altın fiyatı 2 bin 675 TL, gram altın fiyatı ise 3 bin 54 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 15 Ocak 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 07:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 07:20
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        1

        Altın fiyatları haftanın üçüncü iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, saat 07:20 itibarıyla Cumhuriyet altını 19 bin 915 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 936 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 15 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bugün 3 bin 54 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 994 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.054,2260

        Satış: 3.054,5110

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.675,4200

        Satış: 2.675,9000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.886,5700

        Satış: 4.994,4900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.546,3700

        Satış: 19.915,4600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.887,00

        Satış: 20.047,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.745,96

        Satış: 9.991,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.553,02

        Satış: 19.921,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.116,71

        Satış: 20.622,25

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.653,36

        Satış: 2.498,71

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.782,21

        Satış: 2.936,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.412,00

        Satış: 50.018,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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