Altın fiyatları yükselişte! 29 Kasım 2025 Cumartesi bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor. Peki, piyasalardaki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 29 Kasım 2025 Cumartesi altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.762,77
Satış: 5.763,55
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.238,41
Satış: 4.240,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.220,44
Satış: 9.423,41
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.881,74
37.578,35
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.877,00
38.239,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.383,24
Satış: 18.846,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.881,74
Satış: 37.578,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.310,76
Satış: 39.277,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.203,20
Satış: 4.315,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.300,71
Satış: 5.557,22