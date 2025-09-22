Altın fiyatları 22 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta ortasında rekor seviyelerden düşüş gösteren altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın yeniden 4 bin 900 TL’yi aşarken, ons altın 3 bin 687 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı...