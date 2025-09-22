Habertürk
        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! İşte 22 Eylül Pazartesi Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 22 Eylül 2025 Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının ons fiyatı saat 08.00 itibarıyla 3 bin 687 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altında ise kritik eşik olan 4.900 TL seviyesi yeniden aşıldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 22.09.2025 - 08:08 Güncelleme: 22.09.2025 - 08:08
        1

        Altın fiyatları 22 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta ortasında rekor seviyelerden düşüş gösteren altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın yeniden 4 bin 900 TL’yi aşarken, ons altın 3 bin 687 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.912,5370

        Satış: 4.913,0420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.687,05

        Satış: 3.687,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.860,0600

        Satış: 8.032,8200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.440,2400

        Satış: 32.033,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.668,00

        Satış: 32.846,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.670,84

        Satış: 16.065,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.439,93

        Satış: 32.032,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 33.122,85

        Satış: 33.948,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.754,39

        Satış: 3.774,97

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.571,38

        Satış: 4.801,49

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 81.367,00

        Satış: 81.926,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
