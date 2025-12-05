Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Güncel altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Değerli metal haftanın dördüncü işlem gününe ise kısmi düşüşle başladı. Ons altın 4.214 dolar seviyesinde seyrederken, yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği gram altın fiyatı merak konusu oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? 5 Aralık 2025 altın fiyatları canlı alış-satış rakamları.
Altın fiyatları 5 Aralık 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın 4.214 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı 5.700 TL’nin üzerinde seyrediyor. Analistler, ons altının hafta boyunca 4.245 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed'in politikalarına dair beklentilerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor. Ayrıca, son günlerde iç piyasada spot ile fiziki altın arasındaki fiyat farkının daraldığı gözlemleniyor. İşte, 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.739,4670
Satış: 5.740,1090
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.189,67
Satış: 4.190,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.181,7600
Satış: 9.383,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.723,9800
Satış: 37.417,5400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.779,00
Satış: 37.981,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.305,74
Satış: 18.767,23
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.726,26
Satış: 37.419,68
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.360,98
Satış: 39.329,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.194,82
Satış: 4.290,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.287,08
Satış: 5.519,60
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.099,00
Satış: 94.806,00