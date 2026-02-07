Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Altın Trump heykeli kriptoya takıldı | Dış Haberler

        Altın heykel, dijital kriz: Trump’ın “Don Kolosus”u kriptoya takıldı

        ABD Başkanı Donald Trump için yapılan ve altın varakla kaplanan dev heykelin kurulumu, kripto para ödemeleri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden durduruldu. "Don Kolosus" adı verilen ve 4,6 metre yüksekliğindeki heykel, aradan geçen zamana rağmen hâlâ yerine yerleştirilmeyi bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 16:48 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Trump heykeli kriptoya takıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD, yoğun gündemi içinde Trump’ın bitirilmeyen heykelini de konuşuyor.

        Ohio eyaletindeki bir heykel atölyesinde sırtüstü yatan bronz heykel, planlandığı gibi kaidesine monte edilirse iki katlı bir bina yüksekliğine ulaşacak.

        Heykel, Trump’ı Temmuz 2024’te uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulduktan hemen sonra yumruğunu havaya kaldırmış halde tasvir ediyor.

        Ancak projeyi hayata geçiren heykeltıraş Alan Cottrill, yaklaşık bir yıldır ücretinin tamamını alamadığı için çalışmayı durdurdu. Toplam maliyeti 360 bin dolar olan heykel için Cottrill’e hâlâ yaklaşık 92 bin dolar ödeme yapılmadığı belirtiliyor. Siparişin, kripto para sektöründe faaliyet gösteren ve Trump’ı destekleyen girişimciler tarafından verildiği kaydediliyor.

        REKLAM

        73 yaşındaki Cottrill, “Ödeme yapılmadan heykeli kurmak aptallık olur. Ben aptal değilim” diyerek sürece tepki gösterdi.

        Kripto dünyasının kırılganlığı heykelde somutlaştı

        Heykel krizi, kripto para dünyasındaki dalgalı ilişkileri ve Trump çevresindeki güç dengelerinin değişkenliğini de gözler önüne serdi. Cottrill, projeye başladıktan sonra destekçilerin heykeli gizlice “Patriot” adlı kripto paranın tanıtımı için kullandığını söyledi.

        Patriot, herhangi bir gerçek değeri bulunmayan, spekülasyon ve topluluk desteğiyle değer kazanmaya çalışan bir “meme coin” olarak biliniyor. Kasım 2024’te satışa sunulan Patriot, Trump’ın aynı ay başkanlık seçimlerini açık farkla kazanmasıyla destekçileri arasında büyük ilgi gördü.

        Ancak bu ilgi uzun sürmedi. Trump’ın Ocak 2025’te göreve başlamasından hemen önce kendi adını taşıyan bir kripto para çıkarması ve Don Kolosus heykelinin Patriot coin ile ilişkilendirilmesi planı, dengeleri değiştirdi. Patriot’un değeri hızla düşerken, Trump adına çıkarılan kripto para yükselişe geçti. Patriot’un değeri zirve noktasına kıyasla yüzde 95’ten fazla geriledi.

        Çıkar çatışması tartışmaları

        Trump’ın kripto para sektörüyle olan yakın ilişkileri, ABD’de ciddi çıkar çatışması iddialarını da beraberinde getirdi. Bloomberg News tarafından aktarılan tahminlere göre, Trump ailesinin serveti yalnızca geçen yıl dijital varlıklardan yaklaşık 1,4 milyar dolar arttı.

        Sonuç olarak, Trump’ın altın varaklı heykeli, yalnızca sanatsal ya da siyasi bir sembol değil; kripto para dünyasının kırılganlığını ve “dijital servet” vaatlerinin ne kadar hızlı çözülebildiğini gösteren ironik bir örneğe dönüştü. Don Kolosus, şimdilik ne kaidesine kavuşabildi ne de vaat edilen ödemelere.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Batman'da grup köy yolunda heyelan: 2 minibüs mahsur kaldı

         Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan sağanak heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan 2 köy minibüsü, yola düşen heyelan nedeniyle mahsur kaldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!