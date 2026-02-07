Altın Trump heykeli kriptoya takıldı

ABD, yoğun gündemi içinde Trump’ın bitirilmeyen heykelini de konuşuyor.

Ohio eyaletindeki bir heykel atölyesinde sırtüstü yatan bronz heykel, planlandığı gibi kaidesine monte edilirse iki katlı bir bina yüksekliğine ulaşacak.

Heykel, Trump’ı Temmuz 2024’te uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulduktan hemen sonra yumruğunu havaya kaldırmış halde tasvir ediyor.

Ancak projeyi hayata geçiren heykeltıraş Alan Cottrill, yaklaşık bir yıldır ücretinin tamamını alamadığı için çalışmayı durdurdu. Toplam maliyeti 360 bin dolar olan heykel için Cottrill’e hâlâ yaklaşık 92 bin dolar ödeme yapılmadığı belirtiliyor. Siparişin, kripto para sektöründe faaliyet gösteren ve Trump’ı destekleyen girişimciler tarafından verildiği kaydediliyor.

73 yaşındaki Cottrill, “Ödeme yapılmadan heykeli kurmak aptallık olur. Ben aptal değilim” diyerek sürece tepki gösterdi.

Kripto dünyasının kırılganlığı heykelde somutlaştı

Heykel krizi, kripto para dünyasındaki dalgalı ilişkileri ve Trump çevresindeki güç dengelerinin değişkenliğini de gözler önüne serdi. Cottrill, projeye başladıktan sonra destekçilerin heykeli gizlice “Patriot” adlı kripto paranın tanıtımı için kullandığını söyledi.