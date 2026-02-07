Altın Trump heykeli kriptoya takıldı

Altın heykel, dijital kriz: Trump’ın “Don Kolosus”u kriptoya takıldı
ABD Başkanı Donald Trump için yapılan ve altın varakla kaplanan dev heykelin kurulumu, kripto para ödemeleri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden durduruldu. "Don Kolosus" adı verilen ve 4,6 metre yüksekliğindeki heykel, aradan geçen zamana rağmen hâlâ yerine yerleştirilmeyi bekliyor.
ABD, yoğun gündemi içinde Trump’ın bitirilmeyen heykelini de konuşuyor.
Ohio eyaletindeki bir heykel atölyesinde sırtüstü yatan bronz heykel, planlandığı gibi kaidesine monte edilirse iki katlı bir bina yüksekliğine ulaşacak.
Heykel, Trump’ı Temmuz 2024’te uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulduktan hemen sonra yumruğunu havaya kaldırmış halde tasvir ediyor.
Ancak projeyi hayata geçiren heykeltıraş Alan Cottrill, yaklaşık bir yıldır ücretinin tamamını alamadığı için çalışmayı durdurdu. Toplam maliyeti 360 bin dolar olan heykel için Cottrill’e hâlâ yaklaşık 92 bin dolar ödeme yapılmadığı belirtiliyor. Siparişin, kripto para sektöründe faaliyet gösteren ve Trump’ı destekleyen girişimciler tarafından verildiği kaydediliyor.
73 yaşındaki Cottrill, “Ödeme yapılmadan heykeli kurmak aptallık olur. Ben aptal değilim” diyerek sürece tepki gösterdi.
Kripto dünyasının kırılganlığı heykelde somutlaştı
Heykel krizi, kripto para dünyasındaki dalgalı ilişkileri ve Trump çevresindeki güç dengelerinin değişkenliğini de gözler önüne serdi. Cottrill, projeye başladıktan sonra destekçilerin heykeli gizlice “Patriot” adlı kripto paranın tanıtımı için kullandığını söyledi.
Patriot, herhangi bir gerçek değeri bulunmayan, spekülasyon ve topluluk desteğiyle değer kazanmaya çalışan bir “meme coin” olarak biliniyor. Kasım 2024’te satışa sunulan Patriot, Trump’ın aynı ay başkanlık seçimlerini açık farkla kazanmasıyla destekçileri arasında büyük ilgi gördü.
Ancak bu ilgi uzun sürmedi. Trump’ın Ocak 2025’te göreve başlamasından hemen önce kendi adını taşıyan bir kripto para çıkarması ve Don Kolosus heykelinin Patriot coin ile ilişkilendirilmesi planı, dengeleri değiştirdi. Patriot’un değeri hızla düşerken, Trump adına çıkarılan kripto para yükselişe geçti. Patriot’un değeri zirve noktasına kıyasla yüzde 95’ten fazla geriledi.
Çıkar çatışması tartışmaları
Trump’ın kripto para sektörüyle olan yakın ilişkileri, ABD’de ciddi çıkar çatışması iddialarını da beraberinde getirdi. Bloomberg News tarafından aktarılan tahminlere göre, Trump ailesinin serveti yalnızca geçen yıl dijital varlıklardan yaklaşık 1,4 milyar dolar arttı.
Sonuç olarak, Trump’ın altın varaklı heykeli, yalnızca sanatsal ya da siyasi bir sembol değil; kripto para dünyasının kırılganlığını ve “dijital servet” vaatlerinin ne kadar hızlı çözülebildiğini gösteren ironik bir örneğe dönüştü. Don Kolosus, şimdilik ne kaidesine kavuşabildi ne de vaat edilen ödemelere.