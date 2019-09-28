Adana Altın Koza Film Festivali'nin Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film Ödülü'nü Cenk Ertürk'ün yönettiği, Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir'in başrollerini paylaştığı 'Nuh Tepesi kazandı.

ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Film Ödülü: Nuh Tepesi (Yönetmen: Cenk Ertürk)

Yılmaz Güney Ödülü: Kraliçe Lear (Yönetmen: Pelin Esmer)

En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)

En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Aden)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Kraliçe Lear)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Nuh Tepesi)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Aden)

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce)

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beran Soysal (Kronoloji)

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Film Ödülü: Ayakkabı (Yönetmen: Nehir Tuna)

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23 Eylül - 28 Eylül arasında 4 kategoride düzenlendi.

* Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

* Uluslararası Kısa Film Yarışması

* Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması

* Adana Kısa Film Yarışması

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Altın Koza' için yarışan filmleri Serra Yılmaz başkanlığında Emine Yıldırım, İlksen Başarır, Öykü Karayel, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan değerlendirdi.

'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler;

ADEN

Yönetmen: Barış Atay

Oyuncular: Funda Eryiğit, Onur Ünsal



AİDİYET

Yönetmen: Burak Çevik

Oyuncular: Eylül Su Sapan, Çağlar Yalçınkaya

BAĞLILIK - ASLI

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt

* Türkiye'nin Oscar adayı filmi.

GÖRÜLMÜŞTÜR

Yönetmen: Serhat Karaaslan

Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy

KAPI

Yönetmen: Nihat Durak

Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Timur Acar, Aybüke Pusat

KOVAN

Yönetmen: Eylem Kaftan

Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak

KRALİÇE LEAR

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Fatma Fatih, Ümmü Kurt, Zeynep Fatih

KRONOLOJİ

Yönetmen: Ali Aydın

Oyuncular: Birkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer

KÜÇÜK ŞEYLER

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Müfit Kayacan

NUH TEPESİ

Yönetmen: Cenk Ertürk

Oyuncular: Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir

ŞEHİTLER

Yönetmen: Köken Ergün

Oyuncular: -

UZUN ZAMAN ÖNCE

Yönetmen: Cihan Sağlam

Oyuncular: Onur Dikmen, Serdar Orçin

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: 200 bin ₺

Yılmaz Güney Ödülü: 100 bin ₺

Adana İzleyici Ödülü: 50 bin ₺

En İyi Yönetmen Ödülü: 50 bin ₺

En İyi Senaryo Ödülü: 30 bin ₺

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Müzik Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 20 bin ₺

En İyi Kurgu Ödülü: 20 bin ₺

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülü

En İyi Film Ödülü: 10 bin ₺

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film: 10 bin ₺

En İyi Canlandırma Film: 10 bin ₺

En İyi Deneysel Film: 10 bin ₺

En İyi Kurmaca Film: 10 bin ₺

Adana Kısa Film Yarışması Ödülü

En İyi Film Ödülü: 10 bin ₺

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Zuhal Olcay ve Zülfü Livaneli'ye; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Derya Ergün ve Erdoğan Engin'e verildi.