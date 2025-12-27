MasterChef'te altın önlükler sahibini buluyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programda yarışmacılar, altın önlüğü kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün beşinci sahibi Ayaz olmuştu. 6. önlüğün sahibi ise bu gecenin sonunda şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cumartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...