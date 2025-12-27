Habertürk
        ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 27 Aralık 2025 Cumartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan kaldığı yerden sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları altıncı önlüğü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şefler yarışmacılardan, ada çayı ve uykuluk kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, altın önlüğün sahibi oldu. Peki, "27 Aralık Cumartesi MasterChef altın önlüğü kim kazandı?" İşte 27 Aralık Cumartesi MasterChef 6. altın önlüğü kazanan yarışmacı...

        Giriş: 27.12.2025 - 20:15 Güncelleme: 28.12.2025 - 08:22
        MasterChef'te altın önlükler sahibini buluyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programda yarışmacılar, altın önlüğü kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün beşinci sahibi Ayaz olmuştu. 6. önlüğün sahibi ise bu gecenin sonunda şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cumartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te 6. önlüğün sahibi Kerem oldu.

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te altın önlüğün sahibi henüz belli olmadı. En başarılı tabağın sahibi günün sonda altın önlüğün sahibi olacak.

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Hasan

        Eren

        Kerem

        Barbaros

        Özkan

        Alican

        Beyza

        KIRMIZI TAKIM

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Ayaz

        Sezer

        Tolga

        Hakan

        Erim

        Dilara

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.

