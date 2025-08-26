Altın Portakal'a 352 film başvurusu

24 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.’si gerçekleştirilecek Uluslararas ı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, ulusal yarışma kategorilerine başvurular 22 Ağustos 2025, Cuma günü sona erdi.

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü açılan Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa ve Ulusal Belgesel Film yarışma başvurularına bu sene toplamda 352 film kaydoldu. Bir önceki yıl toplam başvuru sayısı 267’ydi.

ULUSAL YARIŞMALARA YOĞUN İLGİ

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde; Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na 45 adet uzun metrajlı sinema film başvururken, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması’na ise toplam 233 adet kayıt gerçekleşti.

Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 74 adet film başvurusu yapıldı.

Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için Türkiye’de ilk gösterim şartı bulunuyor.

Bu sene 9 milyon TL’lik destek ile Türk sinemasına katkı sunacak olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal seçkiler 5 Eylül 2025, Cuma günü açıklanacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 12 Eylül, Film Forum platformları için başvurular ise 22 Eylül tarihine kadar kabul edilecek.