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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın haftaya yükselişle başladı

        Gram altın haftaya yükselişle başladı

        Gram altın, küresel piyasalarda ons altındaki yükselişin desteğiyle haftanın ilk işlem gününde 6 bin 205 liraya çıktı. ABD-İran geriliminde müzakere iyimserliği ve Fed'e ilişkin değişen faiz beklentileri fiyatlamalarda etkili olurken, yurt içinde beklentinin altında gelen temmuz enflasyonu da yatırımcıların odağında yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Altın haftaya yükselişle başladı

        Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 205 liradan işlem görüyor.

        Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 181 liradan tamamlamıştı.

        Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 205 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 929 liradan, Cumhuriyet altını da 39 bin 711 liradan satılıyor.

        Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,6 yükselişle 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

        TRUMP'IN AÇIKLAMALARI RİSK ALGISINI YUMUŞATTI

        ABD ile İran arasındaki gerilimlerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri sürerken, geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi.

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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

        Bu gelişme piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarında gerileme gözlenirken, hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri altının alternatif maliyetinin düşmemesine neden oluyor.

        ENFLASYON VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

        Para politikası tarafında geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artışın haziranda yüzde 4,1’den yüzde 3,7’ye gerilemesi ile beklentilerin altında kalan büyüme performansı birden fazla faiz artışı yapılabileceğine yönelik ihtimalleri zayıflattı.

        Bankaya ilişkin piyasa beklentileri halihazırda yıl sonuna kadar bir faiz artışı çevresinde şekillenirken faiz artışı ihtimalleri eylül ayı için yüzde 67, ekim ayı için yüzde 96 ile fiyatlanıyor. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'e yönelik beklentiler üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

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        Dolar endeksi, Fed'in tahmin edildiği ölçüde şahin adımlar atmayacağı beklentileriyle geçen hafta 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 99 seviyelerine çekilirken yeni haftaya 99,7 seviyesinde başladı.

        SAĞLIK VE ULAŞTIRMA FİYATLARI YÜKSELİŞTE

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 oldu. Aylık artışta sağlık ve ulaştırma fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediliyordu ancak TÜFE aylık enflasyon 1,78 artışla beklentinin altında kaldı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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