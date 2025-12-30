ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettiklerini açıklaması sonrası piyasalarda rish iştahı artarken, güvenli liman talebi zayıfladı. Öte yandan geçen hafta fiyatların rekor seviyelere ulaşması kâr satışlarını beraberinde getirdi. 4.500 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 472 dolar seviyesine geriledi. Alım satım yapacaklar ve yatırımcılar ‘’Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Aralık 2025 güncel Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!