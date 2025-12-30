Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! Bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar? 30 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatları canlı takip

        Altın fiyatları düşüşte! İşte 30 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülkenin lideriyle yaptığı temasların ardından Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yönelik önemli mesafe alındığını belirtmesi, piyasalarda güvenli liman talebini zayıflattı. Ayrıca geçen hafta fiyatların zirve seviyeleri görmesi, kâr realizasyonlarını da beraberinde getirdi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.500 doların altına geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, 30 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 00:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettiklerini açıklaması sonrası piyasalarda rish iştahı artarken, güvenli liman talebi zayıfladı. Öte yandan geçen hafta fiyatların rekor seviyelere ulaşması kâr satışlarını beraberinde getirdi. 4.500 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 472 dolar seviyesine geriledi. Alım satım yapacaklar ve yatırımcılar ‘’Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Aralık 2025 güncel Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.083,5420

        Satış: 6.084,3010

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.460,37

        Satış: 4.461,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.738,6800

        Satış: 9.953,4500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.954,6400

        Satış: 39.694,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.609,00

        Satış: 40.326,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.468,56

        Satış: 19.959,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.059,19

        Satış: 39.796,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.829,80

        Satış: 41.858,49

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.400,38

        Satış: 4.530,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.619,97

        Satış: 5.869,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 98.864,00

        Satış: 100.501,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        TOKİ Adıyaman kura sonuçları
        TOKİ Adıyaman kura sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları