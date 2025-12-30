Altın fiyatları düşüşte! İşte 30 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülkenin lideriyle yaptığı temasların ardından Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yönelik önemli mesafe alındığını belirtmesi, piyasalarda güvenli liman talebini zayıflattı. Ayrıca geçen hafta fiyatların zirve seviyeleri görmesi, kâr realizasyonlarını da beraberinde getirdi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.500 doların altına geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, 30 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettiklerini açıklaması sonrası piyasalarda rish iştahı artarken, güvenli liman talebi zayıfladı. Öte yandan geçen hafta fiyatların rekor seviyelere ulaşması kâr satışlarını beraberinde getirdi. 4.500 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 472 dolar seviyesine geriledi. Alım satım yapacaklar ve yatırımcılar ‘’Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Aralık 2025 güncel Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.083,5420
Satış: 6.084,3010
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.460,37
Satış: 4.461,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.738,6800
Satış: 9.953,4500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.954,6400
Satış: 39.694,5800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.609,00
Satış: 40.326,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.468,56
Satış: 19.959,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.059,19
Satış: 39.796,68
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.829,80
Satış: 41.858,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.400,38
Satış: 4.530,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.619,97
Satış: 5.869,68
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 98.864,00
Satış: 100.501,00