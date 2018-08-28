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Altınordu, 1 ay sosyal medya hesaplarını kullanmayacak!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, 1 ay boyunca sosyal medya hesaplarını kullanmayacaklarını belirterek, dün Kardemir Karabükspor maçından önce yapılan paylaşım nedeniyle Kardemir Karabükspor camiasından özür dilediklerini bildirdi!

28 Ağustos 2018 Salı, 12:59:37 | Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, 1 ay boyunca sosyal medya hesaplarını kullanmayacaklarını belirterek, dün Kardemir Karabükspor maçından önce yapılan paylaşım nedeniyle Kardemir Karabükspor camiasından özür dilediklerini bildirdi.

Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün oynadıkları Kardemir Karabükspor maçından önce sosyal medya iletişim bölümlerinin önemli bir hata yaptığını, bu işin mazeretinin olamayacağını bildirdi.

"Sitem etmeyi biliyorsak, özür dilemeyi de bilmemiz gerek." ifadelerini kullanan Özkan, şu açıklamada bulundu:

"Organizasyon karakterimize ters bir durum yaşadık. Başarı hepimizin olduğu gibi, hata da hepimizindir. Kendimize ceza veriyoruz. Sosyal medyadan 1 ay ihraç ediyoruz kendimizi. Eylül ayında sosyal medyada olmayacağız. İnternet sitemizden de sadece maçlarımızı haber yapacağız. Bu bir ayda, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganımıza layık bir organizasyon olmamız yolunda kendimizi gözden geçireceğiz. Gerçekten üzgünüz, hepimiz üzüldük. Tüm spor kamuoyundan ve özellikle Kardemir Karabükspor camiasından tekrar özür diliyoruz."

Altınordu Kulübü twitter hesabından dünkü Kardemir Karabükspor maçı öncesinde, "Sezonunu ilk galibiyetini izlemek için saat 19.15'ten sonra kimselere randevu vermeyin, bekliyoruz." paylaşımda bulunulmuştu. Bu paylaşım daha sonra silinmişti.

 

 

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