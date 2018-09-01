Altınordu - Denizlispor maçı öncesi rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Altınordu ile Denizlispor, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 2 puanlı Altınordu 13. sırada bulunuyor, Denizlispor 4 puana sahip ve 9. sırada. Altınordu, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Denizlispor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 752. İddaa'da Altınordu kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Denizlispor kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Altınordu son hafta oynanan Erzurum Bş.Bld. maçında 1-1 berabere kaldı.

Denizlispor ise Boluspor karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Altınordu, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Denizlispor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Denizlispor, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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