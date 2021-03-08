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Altınordu'nun genç futbolcusu Burak İnce'nin hedefi Avrupa

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın oyuncularından Burak İnce, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Altınordu'nun genç futbolcusu Burak İnce'nin hedefi Avrupa

Burak İnce yaptığı açıklamada, 19 Yaş Altı Milli Takımı ile çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bu kampın genç oyunculara önemli katkı sağladığını söyledi.

Bu sene Altınordu ile 20 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 8'ine ilk 11'de başlayan Burak hedeflerini, "Önce Altınordu'da düzenli olarak forma giymek, ondan sonra Avrupa'da oynamak istiyorum." sözleriyle açıkladı.

Genç futbolcu, oyun tarzına uygun liglerle ilgili olarak ise, "Almanya ve İspanya ilgimi çeken ligler. İnşallah oralarda da oynarım." dedi.

"HEDEFİMİZ PLAY-OFF'TAN SÜPER LİG'E ÇIKMAK"

TFF 1. Lig'de 25 hafta sonunda 45 puan ile 5. sırada bulunan Altınordu'nun bu sene hedefinin Süper Lig olduğunu söyleyen Burak, şöyle konuştu:

"Altınordu Türkiye'nin en iyi altyapısı gerçekten, bunu herkes biliyor. Bu sene play-off hedefimiz var. Ligde takımımız çok iyi gidiyor. Genç oyuncularımız olsun, öz kaynak oyuncularımız olsun, ağabeylerimiz olsun çok iyi bir birliktelik yakaladık. Ağabeylerimiz hep bize destek oluyor. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Öncelikli hedefimiz bu. Altınordu olarak hedefimiz play-off'tan Süper Lig'e çıkmak."

Altınordu'nun altyapıdan gelen genç oyuncularıyla başarılı olmasının Türk futbolu için öneminin altını çizen Burak, "Genç oyuncular olarak oynadıkça güvenimiz artıyor. Herkes birbiriyle iç içe. Abi-kardeş gibiyiz. Bu nedenle takım içinde motivasyonumuz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"EN BEĞENDİĞİM GOLÜM, MENEMEN'E ATTIĞIM GOL"

Bu sezon TFF 1. Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atan Burak İnce, "Bu sezon en beğendiği golün hangisiydi?, sorusuna ise, "Bu sene en beğendiğim golüm ilk golüm. Menemen'e attığım gol." yanıtını verdi.

Kendini geliştirmek için sıkı çalıştığını vurgulayan genç futbolcu, güvendiği özellikleriyle ilgili olarak, "En güvendiğim özelliklerim şut, çalım ve dripling. Bu yeteneklerime güveniyorum." şeklinde konuştu.

Burak İnce son olarak, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda A Milli Takım forması giymek istediğini sözlerine ekledi.

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