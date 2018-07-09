Ailesi cenazede güçlükle ayakta durdu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde geçen Cumartesi günü otomobili ile evinden iş yerine giderken dayısı Yılmaz Sevinç tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman'ın ertesi gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izin vermesiyle alınan böbrekleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan 2 hastaya umut olan Karaman'ın cenazesi bugün toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, Ulucami'deki cenaze törenine Karaman'ın annesi Nejla Karaman ve eşi Yadigar Karaman da katıldı. Anne Nejla Karaman ayakta durmakta zorlanırken, Yadigar Karaman'ın da eşinin evlilik alyansını boynuna taktığı görüldü. Fatih Karaman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından merkez Osmangazi İlçesi Çeltikköy'deki aile kabristanına defnedildi.