Alzheimer hastaları için "akıllı takip cihazı" desteği 6 ilde başladı

Türkiye Alzheimer Derneğinin projesi sayesinde İstanbul, Bursa, Denizli, Adana, Kayseri ile Tunceli'de erken ve orta evrede kaybolma riski olan hastaların yakınlarına eğitimler verilerek, onların akıllı cihazlarla takibi sağlandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdi Şahin, "Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu hastalığın 65 yaşından sonra beynin zamanla küçülmesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

Bunun ilk belirtilerinin de unutkanlık olduğunu ve hastalığın son yıllarda artış gösterdiğini dile getiren Şahin, Türkiye'de şu an 700 bin Alzheimer hastası olduğunu kaydetti.

Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini de yürüten Şahin, hastalığın evrelerine göre çeşitli mücadele yöntemleri ve planları olduğuna dikkati çekerek, "Alzheimer hastalığını erken, orta ve ileri olarak 3 evrede tanımlıyoruz. Türkiye Alzheimer Derneği olarak hem bu hastalık konusunda halkı, hasta yakınlarını ve hastaları bilgilendirme amacı taşıyoruz hem de hastalarla ilgili ek projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Projenin temel amacından birinin hastanın kaybolmasını önlemek olduğunu vurgulayan Şahin, erken evrenin son aşamalarında ve orta evrede sıklıkla navigasyonel işlevlerin kötüleşmesiyle beraber kaybolma gibi durumların ortaya çıktığının altını çizdi. Şahin, bu aşamada hasta yakınlarına bunun olabileceği bilgisini verdiklerini ve alınabilecek önlemler konusunda çalıştıklarını, bunların başında da takip cihazlarının geldiğini anlattı. Yıllar önce hastaların bulunmasına yarar sağlamak için dövme tekniğinin uygulandığını, bu tercih edilmeyince bir süre de telefonlara yüklenen programların kullanıldığını anlatan Şahin, şarj sorunu ve hastaların sürekli telefonları yanında taşımaması nedeniyle bunun da çok işlevsel olmadığını söyledi. Şahin, "Takip cihazları şarj problemi daha az olduğu için son yıllarda en popüler yöntem. Çeşitli markaların, çeşitli telefonlara uyumlu cihazları var. Bu cihazları hastaların yanında taşıyabileceğine emin olunan herhangi bir cüzdan olur, telefonun arkası olur veya bileklik ile kolye yapılabilir. Bunu hastanın taşıması hedefleniyor. Hastalar kaybolma durumlarında bu tip cihazlar aracılığıyla, GPS'le bulunması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Derneğin geliştirdiği "Alzheimer Yakınları İçin Risk Yönetimi Eğitimi ve Akıllı Takip Cihazı Desteği" projesinin temel amacının bilgilendirme ve takip cihazı temin etmek olduğunu ve İstanbul, Bursa, Denizli, Adana, Kayseri, Tunceli'de projeyi başlattıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti: "Bu projede, bilgilendirme ve takip destek cihazlarını kullanma olarak iki temel amacımız var. Türkiye'de şu ana kadar 6 şehirde bu cihazla ilgili toplantılarımızı da yaptık. Diğer şubelerimizin olduğu bölgelere de bu cihazları gönderdik ve hastalığın eğitimleri konusunda bilgilendirdik. Altı ilde yaptığımız toplantılarla hastalığın evreleri, hangi evrede kaybolma problemiyle karşılaşılabileceği ve kaybolma gibi durumlar konusunda nasıl önlemler alınabileceğine yönelik eğitimler verildi. Bu eğitimi biz hem hasta yakınlarına verdik hem bakımevlerinde hastayla uğraşan hemşire ile sağlık bakımcısı gibi kişilere verdik. Bu bilgilendirmeler sonrasında gittiğimiz yerlerde takip destek cihazları dağıtmaya başladık. Arkadaşlarımız giderken cihazlarını da yanlarında götürdü. Bunları orada dağıtmaya başladılar. Gidemediğimiz illere de biz cihazları gönderdik. Bu bilgilendirici toplantıları onlarla online olarak vermelerini sağladık."