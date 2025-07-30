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        Amasya'da 3 hektar orman yandı

        AMASYA'da çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:03
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        Amasya'da 3 hektar orman yandı
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        AMASYA’da çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkezdeki Amasya Paraşüt Tepesi mevkisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi’ne ait ekipler ve polis sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yapılan tespitlerde 3 hektarlık alanın yandığı belirlendi.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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