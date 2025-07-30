Amasya'da 3 hektar orman yandı

Merkezdeki Amasya Paraşüt Tepesi mevkisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi’ne ait ekipler ve polis sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yapılan tespitlerde 3 hektarlık alanın yandığı belirlendi.

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