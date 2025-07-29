Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Bakanlık politikalarının yereldeki yansımaları, yürütülen eğitim projelerinin güncel durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Mahmut Keskiner, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal ve Şube müdürleri Abdulkadir Polat, Arif Zengin, Cebrail Baran, Emin Korkmaz, Fatih Aktar, Levent Kılıç ve Mustafa Demir katıldı.

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