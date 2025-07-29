Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için "Çadır Kur'an Kursu" açıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Çadır Kur'an Kursu" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için "Çadır Kur'an Kursu" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Çadır Kur'an Kursu" açıldı.

        İlçe Müftülüğünce düzenlenen kursta, farklı illerden çalışmak için Gümüşhacıköy'e gelen tarım işçilerinin çocuklarına eğitim veriliyor.

        Kursa katılan yaklaşık 60 çocuk, Müftülük personeli tarafından hazırlanan program çerçevesinde eğitim görüyor.

        İlçe Müftüsü Adem Verim, çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Kur'an kursu öğreticilerimizle, çadırlarda kalan çocuklarımıza ulaşarak onlara hem Kur'an-ı Kerim hem de temel dini bilgiler eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın manevi değerlerle büyümesi bizim için çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Benzer Haberler

        Taşova'da 2 köyde basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı
        Taşova'da 2 köyde basınçlı sulama tesisinin açılışı yapıldı
        Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
        Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
        Amasya'da Muhtarlar Derneği Hizmet Ofisi açıldı
        Amasya'da Muhtarlar Derneği Hizmet Ofisi açıldı
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Gümüşhacıköy'de biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü
        Gümüşhacıköy'de biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'nın Renkleri Karma Resim Sergisi ilgi gördü
        Amasya'nın Renkleri Karma Resim Sergisi ilgi gördü