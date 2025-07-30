Amasya'da traktörün devrilmesi sonucu ölen Uzman Çavuş Demirci'nin cenazesi defnedildi

Cenazeye Demirci'nin ailesinin yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İlçede 28 Temmuz'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Demirci için Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.