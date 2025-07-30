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        Amasya'da traktörün devrilmesi sonucu ölen Uzman Çavuş Demirci'nin cenazesi defnedildi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:24
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        Amasya'da traktörün devrilmesi sonucu ölen Uzman Çavuş Demirci'nin cenazesi defnedildi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hava Uzman Çavuş Mücahit Demirci'nin cenazesi toprağa verildi.

        İlçede 28 Temmuz'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Demirci için Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

        Demirci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına toprağa verildi.

        Cenazeye Demirci'nin ailesinin yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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