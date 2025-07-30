Amasya'da otluk arazide çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Paraşüt Tepesi mevkisinde otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

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