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        Amasya'da firari hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:39
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        Amasya'da firari hükümlü yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda "Ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silahla tehdit, hakaret" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K, kardeşinin evinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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