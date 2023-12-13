Amasya'da firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "Ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, silahla tehdit, hakaret" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K, kardeşinin evinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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