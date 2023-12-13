Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı

        Gümüşhacıköy'de Okul Çağı İşitme Tarama Programı kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından ilçede bulunan okullarda işitme tarama testi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhacıköy'de Okul Çağı İşitme Tarama Programı kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından ilçede bulunan okullarda işitme tarama testi yapılıyor.

        Program kapsamında, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin işitme eşikleri, konuşmayı algılama becerileri ve işitme kayıplarının erken tespiti için odyometri testi uygulanıyor. Testi geçen öğrencilerde herhangi bir sorun tespit edilmezken, işitme kaybı tespit edilen öğrenciler ise uzman hekime sevk ediliyor.

        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Serhat Bayburt, işitme kaybının erken tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İşitme kaybı, çocukların sosyal ve akademik gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, okul çağı işitme taraması programının önemine inanıyoruz. Bu program sayesinde, işitme kaybı olan çocuklar erken dönemde tespit edilerek, gerekli tedavileri alabiliyorlar." dedi.

        İşitme tarama testlerinin, ilçedeki tüm ilkokullarda devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da firari hükümlü yakalandı
        Amasya'da firari hükümlü yakalandı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Amasya'da seyir halindeki otomobil yandı
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı