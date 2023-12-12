Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı ortalama yüzde 40'a yükseldi.

Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı ortalama yüzde 40'a yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan baraj ve göletlere ait doluluk oranlarını açıkladı.

Baraj ve göletlerde geçen aya göre artış olduğu gözlenirken DSİ'nin açıkladığı verilere göre, Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 14,3, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 13,5, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 36,8, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 36,7, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 88,4, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 74,7, Değirmendere Göleti yüzde 75,3, Doğantepe Göleti yüzde 51,1, Duruca Göleti yüzde 45,9, İbecik Göleti yüzde 72,2, Ortaköy Göleti yüzde 17,3, Yassıçal Göleti yüzde 78,4, Ziyaret Göleti yüzde 72, Merzifon Paşa Göleti yüzde 25,9, Merzifon Sarıbuğday Göletinde yüzde 5,1, Merzifon Yakacık Göleti yüzde 25,3, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 70,1, Suluova Ladik Gölü yüzde 35,8, Suluova Yedikır Barajı yüzde 43,4, Taşova Destek Göleti yüzde 100 ve Taşova Uluköy Barajı yüzde 30,9 doluluk oranına ulaştı.

Amasya genelindeki baraj ve göletlerin geçen ay ortalama doluluk oranının yüzde 36 olduğu bildirildi.