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        Amasya'da bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi

        Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:56
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        Amasya'da bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi
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        Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda polis ekipleri, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

        Kamyonete orijinalinde olmayan bir parçanın eklendiğini fark eden ekipler, aracı Emniyet Müdürlüğü bahçesine çektirdi.

        Kamyonette yapılan detaylı aramada, kasasına monte edilmiş metal şerit parçanın içine 120 kilogram esrar gizlendiğini belirledi.

        Olayla ilgili araçta bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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