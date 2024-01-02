Amasya'da bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda polis ekipleri, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonete orijinalinde olmayan bir parçanın eklendiğini fark eden ekipler, aracı Emniyet Müdürlüğü bahçesine çektirdi.

Kamyonette yapılan detaylı aramada, kasasına monte edilmiş metal şerit parçanın içine 120 kilogram esrar gizlendiğini belirledi.

Olayla ilgili araçta bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.