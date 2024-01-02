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        Kamyonetin kasasından 120 kilo esrar ele geçirildi

        AMASYA'da, şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan kamyonette 120 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:25
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        Kamyonetin kasasından 120 kilo esrar ele geçirildi
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        AMASYA'da, şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan kamyonette 120 kilo esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişi polis uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan araçta M.Ç. ve E.B.'nin çelişkili ifadeleri üzerine kamyonetin şasi ve kasa arasındaki doğal boşluk alanının metal parçayla kapatıldığı tespit edildi. Metal parçalar sökülerek yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa kısmında, taban sacı kaldırıldığında gizlenmiş 149 parça halinde, toplam 120 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. ve E.B., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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