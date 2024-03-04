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        "Merzifon 7. Kitap Fuarı" kapılarını açtı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde 200'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığı 7. Kitap Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:32
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        "Merzifon 7. Kitap Fuarı" kapılarını açtı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde 200'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığı 7. Kitap Fuarı açıldı.

        Merzifon Belediyesince Kapalı Fuar Alanı'nda "Kitap herkesi buluşturur" sloganıyla düzenlenen fuara katılan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Merzifon'un Türkiye'nin en önemli kültür etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Yaycı, "Merzifon Kitap Fuarı'na hem yayınevleri hem de yazarlar katılmak ve davet edilmek için gayret sarf ediyorlar. Böyle bir fuarı büyükşehirler dahi yapamıyorlar. Bu kadar katılımcı, yayınevini bir araya getirmek mümkün değildir. Bu Merzifon'un bir başarısıdır. Ben de Merzifon'a severek geliyorum. Mavi Vatan ateşini yaktığımız, meşaleyi alevlendirdiğimiz en önemli yerlerden birisi Merzifon'dur. Merzifon halkına Mavi Vatan'a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Kaymakam Ali Güldoğan da kitap fuarlarının şehirlerin kültürel hayatının en önemli parçalarından birisi olduğunu söyledi. Fuarın ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunduğunu belirten Güldoğan, vatandaşları okumaya teşvik eden fuarın açılmasında emeği geçenleri kutladı.

        Belediye Başkanı Alp Kargı da fuarın her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliği kazandığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından, 200'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Söyleşi ve imza günlerinin de düzenleneceği fuar, 10 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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