Amasya'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Okkay'ın (45) kullandığı 48 R 8115 plakalı otomobil, Boraboy köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Seyhan Okkay (48) olay yerinde hayatını kaybetti, Yeter Okkay (70) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Seyhan Okkay'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
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