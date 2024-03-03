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        Amasya'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:30
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        Amasya'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Harun Okkay'ın (45) kullandığı 48 R 8115 plakalı otomobil, Boraboy köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Seyhan Okkay (48) olay yerinde hayatını kaybetti, Yeter Okkay (70) yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Seyhan Okkay'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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