Taşova'da Türk Büyükleri Resim Sergisi açıldı

–Taşova Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan, Türk Büyükleri Resim Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Türk milletinin tarihini hiçbir zaman unutmaması ve nesilden nesile anlatılması gerektiği ifade ederek, “Bizler tarihe yön veren, çağ kapatıp, çağ açan asil Türk milletinin evlatları olarak tarihimizi bilmeli, çocuklarımıza öğretmeli ve tanıtmalıyız. Okullarımızın en önemli görevleri milli bilincimizi çocuklarımıza öğretmektir. Tarihini iyi bilen bir millet her daim dimdik ayakta durmayı sürdürür" diye konuştu.

Resim sergisinin açılışına, Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.