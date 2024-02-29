Taşova'da CHP Seçim Bürosu açıldı
Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan, Taşova Belediye Başkan adayı Ömer Özalp, Taşova'yı ortak akıl ile yöneteceklerini söyledi.
Özalp, göreve geldiklerinde Taşova'nın kalkınmasında, yapılacak yatırımları ortak akıl ve kent konseyi ile vatandaşların kararı ve önerileri ile hayata geçireceklerini ifade etti.
Törene, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve partililer katıldı.
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