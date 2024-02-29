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        Taşova'da CHP Seçim Bürosu açıldı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:44
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        Taşova'da CHP Seçim Bürosu açıldı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan, Taşova Belediye Başkan adayı Ömer Özalp, Taşova'yı ortak akıl ile yöneteceklerini söyledi.

        Özalp, göreve geldiklerinde Taşova'nın kalkınmasında, yapılacak yatırımları ortak akıl ve kent konseyi ile vatandaşların kararı ve önerileri ile hayata geçireceklerini ifade etti.

        Törene, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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