Taşova'da CHP Seçim Bürosu açıldı

Özalp, göreve geldiklerinde Taşova'nın kalkınmasında, yapılacak yatırımları ortak akıl ve kent konseyi ile vatandaşların kararı ve önerileri ile hayata geçireceklerini ifade etti.

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