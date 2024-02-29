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        Merzifon'da AK Parti seçim koordinasyon merkezleri açıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:16
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        Merzifon'da AK Parti seçim koordinasyon merkezleri açıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezleri düzenlenen törenle açıldı.

        Cumhuriyet ve Taştan Sönmez Caddesi'ndeki merkezlerin açılış töreninde konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, hizmet anlayışlarının ilk günkü heyecanla devam ettiğini söyledi.

        İlçeyi AK belediyecilikle buluşturacaklarını dile getiren Çilez, şunları söyledi:

        "Hizmetlerimizin devam etmesi, Merzifon'umuzun gelişip, büyümesi için yerel iktidara ihtiyacımız var. Yerel belediyeler kılcal damarlar gibidir. Merzifon'da hizmetin yolunu sonuna kadar açalım. Beş yıl içerisinde Merzifon'umuzu uçuşa geçirelim. Teşkilatlarımızla sahadayız. Kadınlarımız, gençlik kollarımız, gece gündüz çalışıyor. Allah nasip ederse 31 Mart'ta, AK Parti belediyeciliği ile buluşacağız. Milletimiz ve şehrimiz için çok çalıştık. Bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

        AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü ise, ilçenin alt ve üstyapısı başta olmak üzere birçok sorununa yönelik projeler hazırladıklarını belirtti.

        İlçeyi hak ettiği yere getirmek için çok önemli projeler hayata geçireceklerini anlatan Sütcü, "Bizi ön plana çıkartan mesele tevazu, samimiyet ve gayret. Merzifon halkı hizmet bekliyor. İlçemizin her yerini geziyor ve projelerimizi anlatıyoruz. Gönüllere dokunmak, asli işimiz olan gerçek belediyeciliğin inşası için kollarımızı sıvadık. Desteklerinizi bekliyorum."ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı.

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