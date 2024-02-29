Amasya'da sahte içki ve silah operasyonunda 4 kişi yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Yedi ev ve dört araçta yapılan aramalarda, 39 litre sahte içki, 5 ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörleri ve mermisi ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında K.K, M.T, T.C. ve H.B. gözaltına alındı.
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