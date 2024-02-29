Amasya'da köy okulu öğrencileri sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıştı

Öğrencilere eğitim veren Dr. Gökhan Sontay, toplam 70 öğrenciye eğitim verildiğini ifade ederek, "5-6-7-8. sınıf öğrencilerine, 2 grup halinde sanal eğitim verildi. Öğrencilerin hayal gücü ve görsel olarak öğrenmenin artırılması ve pekiştirilmesini hedefliyoruz." dedi.

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