Amasya'da polisler ve öğrenciler futbol maçı yaptı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle okulun bahçesinde futbol maçı yaptı.

Vali Hüseyin Poroy İlkokulu öğrencileri, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'a ulaşarak polislerle futbol maçı yapmak isteklerini iletmeleri üzerine polisler okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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