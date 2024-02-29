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        Amasya'da polisler ve öğrenciler futbol maçı yaptı

        Amasya'da polisler, ilkokul öğrencilerinin teklifini ger çevirmeyerek öğrencilerle futbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:18
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        Amasya'da polisler ve öğrenciler futbol maçı yaptı
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        Amasya'da polisler, ilkokul öğrencilerinin teklifini ger çevirmeyerek öğrencilerle futbol maçı yaptı.

        Vali Hüseyin Poroy İlkokulu öğrencileri, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'a ulaşarak polislerle futbol maçı yapmak isteklerini iletmeleri üzerine polisler okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle okulun bahçesinde futbol maçı yaptı.

        Maç sonrası polisler, görevleri ve birimleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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