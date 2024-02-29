Tarihi camiden hırsızlık şüphelisi 2 çocuk yakalandı AMASYA'da tarihi bir caminin kasasından para ve bilgisayar çalan yabancı uyruklu O. W. M. (14) ve arkadaşı M. A. J. S. (13) yakalandı. İki şüphelinin camiye giriş ve çıkış anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, kent merkezindeki 600 yıllık tarihi Yörgüç Paşa Camisi'nde meydana geldi. Namaz vakti gelmeden camiye giren O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., cami kasasındaki 1500 TL'yi ve bilgisayarı alarak uzaklaştı. Camiye giren imam kasanın ve bilgisayarın bulunduğu odanın kapısındaki kilidin kırıldığını fark etti. Odanın içerisine giren İmam, cami kasasının açıldığını ve içerisinde bulunan 1500 TL'nin ve bilgisayarın da yerinde olmadığını gördü. İmamım ihbarıyla çalışma başlatan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cami ile bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin, O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., olduğunu tespit etti. 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramada camiden çalınan bilgisayar ele geçirilirken, parayı harcayan iki arkadaş yaşlarının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:30 facebook

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