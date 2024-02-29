Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Tarihi camiden hırsızlık şüphelisi 2 çocuk yakalandı

        AMASYA'da tarihi bir caminin kasasından para ve bilgisayar çalan yabancı uyruklu O. W. M. (14) ve arkadaşı M. A. J. S. (13) yakalandı. İki şüphelinin camiye giriş ve çıkış anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, kent merkezindeki 600 yıllık tarihi Yörgüç Paşa Camisi'nde meydana geldi. Namaz vakti gelmeden camiye giren O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., cami kasasındaki 1500 TL'yi ve bilgisayarı alarak uzaklaştı. Camiye giren imam kasanın ve bilgisayarın bulunduğu odanın kapısındaki kilidin kırıldığını fark etti. Odanın içerisine giren İmam, cami kasasının açıldığını ve içerisinde bulunan 1500 TL'nin ve bilgisayarın da yerinde olmadığını gördü. İmamım ihbarıyla çalışma başlatan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cami ile bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin, O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., olduğunu tespit etti. 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramada camiden çalınan bilgisayar ele geçirilirken, parayı harcayan iki arkadaş yaşlarının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi camiden hırsızlık şüphelisi 2 çocuk yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’da tarihi bir caminin kasasından para ve bilgisayar çalan yabancı uyruklu O. W. M. (14) ve arkadaşı M. A. J. S. (13) yakalandı. İki şüphelinin camiye giriş ve çıkış anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, kent merkezindeki 600 yıllık tarihi Yörgüç Paşa Camisi'nde meydana geldi. Namaz vakti gelmeden camiye giren O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., cami kasasındaki 1500 TL'yi ve bilgisayarı alarak uzaklaştı. Camiye giren imam kasanın ve bilgisayarın bulunduğu odanın kapısındaki kilidin kırıldığını fark etti. Odanın içerisine giren İmam, cami kasasının açıldığını ve içerisinde bulunan 1500 TL'nin ve bilgisayarın da yerinde olmadığını gördü. İmamım ihbarıyla çalışma başlatan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cami ile bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin, O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., olduğunu tespit etti. 2 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramada camiden çalınan bilgisayar ele geçirilirken, parayı harcayan iki arkadaş yaşlarının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Amasya'da bir çift 4 yılda bir gelen "29 Şubat"ta dünyaevine girdi
        Amasya'da bir çift 4 yılda bir gelen "29 Şubat"ta dünyaevine girdi
        Amasya'da sahte içki ve silah operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Amasya'da sahte içki ve silah operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Amasya'da köy okulu öğrencileri sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıştı
        Amasya'da köy okulu öğrencileri sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıştı
        Amasya'da polisler ve öğrenciler futbol maçı yaptı
        Amasya'da polisler ve öğrenciler futbol maçı yaptı
        Merzifon'da AK Parti seçim koordinasyon merkezleri açıldı
        Merzifon'da AK Parti seçim koordinasyon merkezleri açıldı
        Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada; 2 ya...
        Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada; 2 ya...