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        Gümüşhacıköy'de 20 imam hatip, AFAD gönüllüsü oldu

        Gümüşhacıköy'de "İmamlar AFAD Gönüllüsü Oluyor" projesi kapsamında, Amasya İl AFAD Müdürlüğü personeli tarafından 20 imam hatibe 3 günlük eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:40
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        Gümüşhacıköy'de 20 imam hatip, AFAD gönüllüsü oldu
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        Gümüşhacıköy'de "İmamlar AFAD Gönüllüsü Oluyor" projesi kapsamında, Amasya İl AFAD Müdürlüğü personeli tarafından 20 imam hatibe 3 günlük eğitim verildi.

        Eğitimde, imamlara afet ve acil durum bilincinin önemi, temel arama kurtarma teknikleri, ilk yardım ve psikososyal destek gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verildi.

        Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

        Amasya AFAD İl Müdürlüğü personeli Said Çuha, yaptığı açıklamada, imamların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu, afet ve acil durumlarda önemli rol oynayabileceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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