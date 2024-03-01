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        Amasya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:38
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        Amasya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
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        Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

        Artıkabat Mahallesi'nde uzun süre park halinde duran otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Alaaddin Aslan (55) olduğu tespit edildi.

        İncelemenin ardından Aslan’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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