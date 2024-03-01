Amasya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Artıkabat Mahallesi'nde uzun süre park halinde duran otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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