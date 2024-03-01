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        Amasya Suluova'da "Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası" yapıldı

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 6.'sı yapılan "Suluova Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:42
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        Amasya Suluova'da "Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası" yapıldı
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        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 6.'sı yapılan “Suluova Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası“ düzenlendi.

        Şehit Recep İnce Ortaokulu salonunda yapılan etkinlikte konuşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu:

        “7 ilkokul ve 12 ortaokul olmak üzere 19 okuldan 184 öğrencinin katıldığı bu etkinlikteki amacımız öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, hızlı düşünme ve çabuk karar verme yeteneklerini geliştirmektir. Tüm katılan okul ve öğrencilerimize teşekkür ederim.” dedi.

        Turnuvada dereceye giren okul ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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