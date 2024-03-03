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        Gökhöyük Tarım İşletmesinde kuzu sezonu bereketli geçiyor

        CİHAN OKUR - Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde üretimi yapılan ve çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyunlarda kuzu sezonu bereketli geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:39
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        Gökhöyük Tarım İşletmesinde kuzu sezonu bereketli geçiyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde üretimi yapılan ve çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyunlarda kuzu sezonu bereketli geçiyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren işletmede, bu sezon şu ana kadar Bafra ırkı 250 koyun üçüz, 2 bin 148 koyun ikiz ve 535 koyun ise tek kuzu dünyaya getirdi.

        Her yıl şubat ayından nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında işletme personeli büyük özenle çalışıyor. Personel koyunların doğumlarını gerçekleştirirken, özel bölüme alınan kuzular biberonla besleniyor.

        Emzirme saatlerinde anneleriyle buluşturulan kuzular, daha sonra sürüden ayrılıyor.

        Bu yıl 5 bin 581 kuzu doğumunun gerçekleştiği işletmede, Bafra ırkı koyunların yaklaşık yüzde 73'ü ikiz, yüzde 9'u ise üçüz kuzu doğurdu.

        Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, Bafra ırkı koyunların doğurganlık oranının yüksek olduğunu ve bu sene kuzu doğumlarından memnun olduklarını söyledi.

        İşletmede üreticiler için damızlık koyun yetiştirildiğini anlatan Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığımız vasıtasıyla, 1953 damızlık koyunumuzu Hatay'daki yetiştiricilerimizle buluşturduk. Aynı şekilde şu an talepleri toplayıp yetiştiricilerimizle ürettiğimiz koyunları buluşturacağız. Bafra ırkı koyunlarımız yetiştiricilerimiz tarafından beğeniliyor ve talep görüyor. Bara ırkı koyunların doğum oranı genelde yüksek ve süt verimliliği oldukça fazla. Çok hızlı bir şekilde sürü oluşumu sağlayabiliyorlar. Kuzularımız doğduğunda, 3-4 kilogram arasında oluyor, 75 ve 90 gün arasında annelerinden ayrıldıkları vakit 22-23 kilogram ortalamaları buluyorlar. Koyunlarımız Türkiye'nin her bölgesinde uyum sağlayabiliyor."

        Bafra ırkı koyunların TİGEM adına tescillendiğini ve Türkiye'deki damızlık ihtiyacının tamamını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Altıparmak, "Koyunlarımız yerli olan Karayaka ve Sakız melezi olan bir ırk. Adı Bafra ırkı. Kurumumuz adına tescillenmiş bir ırk. Hemen hemen Türkiye'nin bütün bölgelerindeki damızlık isteklerine cevap vermek durumundayız. Bu yavrulara da gözümüz gibi baktık çünkü kurumumuz adına tescillenmiş yerli bir ırk." ifadesini kullandı.

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