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        Amasya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        AMASYA'nınTaşova ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:22 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:25
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        Amasya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        AMASYA’nınTaşova ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın saat 15.00 sıralarında Taşova ilçesine bağlı Esençay köyünde Mehmet Şahin’e (64) ait 2 katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Taşova ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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