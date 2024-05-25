Suluova'da "kurban bağış standı" açıldı

Suluova İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suluova Şubesi tarafından, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve bağış standının açılışı yapıldı.

İlçe merkezindeki açılışta konuşan İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, Türkiye Diyanet Vakfının hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları hakkında bilgi veren Kaya, "2024 yılında vekalet yoluyla yurt dışı kurban fiyatı 4 bin 750 lira, yurt içinde ise 11 bin 750 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımız il ve ilçe müftülüklerimizle TDV bağış stantlarına gelerek, 'www.tdv.org' internet adreslerinden ya da mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından kurban vekaletlerini verebileceklerdir." ifadelerini kullandı.