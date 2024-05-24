Merzifon'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Gazimahbup Mahallesi Atacan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Hüseyin B'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, hasara neden oldu.

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