Merzifon'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Gazimahbup Mahallesi Atacan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Hüseyin B'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, evin mutfağında hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.