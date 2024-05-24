Amasya'nın yöresel yemekleri öğrencilere tanıtıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yöresel ürünler tanıtıldı.

Esençay Köyü İlkokulu'nda Amasya Üniversitesi ile Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen programda hazırlanan yöresel ürünler, öğrencilerin tadımına sunuldu.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Kenan Pala, il genelinde 19'u gıda ürünü olmak üzere 23 ürünün coğrafi işaretinin alındığını belirterek, "Coğrafi olarak tescillenmiş ürünlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflerimizden bir tanesidir. Öğrencilerimizle Amasya'nın bakla dolmasını, keşkeğini ve yağlısını yaptık." dedi.