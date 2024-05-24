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        Amasya'nın yöresel yemekleri öğrencilere tanıtıldı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yöresel ürünler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:42
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        Amasya'nın yöresel yemekleri öğrencilere tanıtıldı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yöresel ürünler tanıtıldı.

        Esençay Köyü İlkokulu'nda Amasya Üniversitesi ile Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen programda hazırlanan yöresel ürünler, öğrencilerin tadımına sunuldu.

        Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Kenan Pala, il genelinde 19'u gıda ürünü olmak üzere 23 ürünün coğrafi işaretinin alındığını belirterek, "Coğrafi olarak tescillenmiş ürünlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflerimizden bir tanesidir. Öğrencilerimizle Amasya'nın bakla dolmasını, keşkeğini ve yağlısını yaptık." dedi.

        Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın coğrafi işaretli ürünlerle kutlandığını anlatan Pala, "Bu kapsamda Amasya'mızın coğrafi işaret olarak tescillenmiş ürünlerinin tanıtımı için ilkokulumuza geldik. Yöresel ürünlerin gelecek nesillere aktarılması, Türk ve Amasya mutfağının gelişimi ve gastronomi turizminin gelişimi ile şehre değer katma açısından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Programa Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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