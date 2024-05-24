Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarını dile getiren Güldoğan, "Muhtarlarımızı yerinde dinleyerek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmanın gayretindeyiz." dedi.