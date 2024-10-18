Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi seçti

        Amasya'nın Taşova ilçesinde iş istemeye gittiği insanların huzurevine yerleştirmek isteği Yemişen Mahallesi Muhtarı 60 yaşındaki Nurdan Yılmaz; huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi seçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde iş istemeye gittiği insanların huzurevine yerleştirmek isteği Yemişen Mahallesi Muhtarı 60 yaşındaki Nurdan Yılmaz; huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi tercih etti.

        Taşova ilçesinde 5 kardeşinin farklı sebeplerle hayatını kaybetmesi üzerine tek başına kalan Nurdan Yılmaz, kendisini geçindirmek için kapı kapı gezerek iş aradı.

        İş istediği insanların huzurevine yerleştirmek istediği Yılmaz, huzurevine gitmeyi kabul etmeyerek ilk olarak 31 Mart 2019 daha sonra da 31 Mart 2024'deki Mahalli İdareler seçimlerinde mahallesinden muhtar adayı oldu.

        Seçimleri kazanan Yılmaz, yaptığı çalışmalarla mahalle halkının gönlünü kazandı.

        Yılmaz, AA muhabirine, 4 ağabeyi ve 1 kardeşinin farklı sebeplerle yaşamını yitirdiğini anlattı.

        Annesi ve babasının da hayatta olmadığını ve tek başına kaldığı için iş aramaya başladığını aktaran Yılmaz, "İş istemeye gittiğim insanlar huzurevine beni yerleştirmek istedi, ben de kabul etmedim. Tek başıma ayakta kalmayı istedim. Bunun için seçimlerde aday oldum ve muhtar oldum. Halkın yanında oldum. Kadınların tek başına da ayakta kalabileceğini gösterdim." dedi.

        Yılmaz, mahalle halkının her zaman kendisine destek olduğuna işaret ederek "Muhtar olmaktaki en büyük amacım kadınların ayakta olduğunu göstermekti, her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceğim. Ben bir zamanlar yardıma muhtaç iken şu an yardıma muhtaç insanlara yardım ediyorum. Kadınlarımıza her zaman destek olacağım ve her zaman ayakta olacağız. Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık, memur olmaya, en iyi işe layık. Her zaman onlarla birlikte gidilmesi gereken her yere gitmeye hazırım."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Evde çıkan yangın, bitişiktekine de sıçradı
        Evde çıkan yangın, bitişiktekine de sıçradı
        Amasya'da öğrenciler için Kızılay Butik açıldı
        Amasya'da öğrenciler için Kızılay Butik açıldı
        Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatci konuştu:
        Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatci konuştu:
        Amasya'da öğrenciler kendi aralarında topladıkları parayı Filistin'e bağışl...
        Amasya'da öğrenciler kendi aralarında topladıkları parayı Filistin'e bağışl...
        Merzifon'da cami inşaatı yararına kermes düzenlendi
        Merzifon'da cami inşaatı yararına kermes düzenlendi
        Sözünü tutan trafik polisi emniyet kemeri takan öğrencilere çikolata verdi
        Sözünü tutan trafik polisi emniyet kemeri takan öğrencilere çikolata verdi