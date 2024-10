Huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi seçti

Amasya'nın Taşova ilçesinde iş istemeye gittiği insanların huzurevine yerleştirmek isteği Yemişen Mahallesi Muhtarı 60 yaşındaki Nurdan Yılmaz; huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi tercih etti.

Taşova ilçesinde 5 kardeşinin farklı sebeplerle hayatını kaybetmesi üzerine tek başına kalan Nurdan Yılmaz, kendisini geçindirmek için kapı kapı gezerek iş aradı.

İş istediği insanların huzurevine yerleştirmek istediği Yılmaz, huzurevine gitmeyi kabul etmeyerek ilk olarak 31 Mart 2019 daha sonra da 31 Mart 2024'deki Mahalli İdareler seçimlerinde mahallesinden muhtar adayı oldu.

Yılmaz, mahalle halkının her zaman kendisine destek olduğuna işaret ederek "Muhtar olmaktaki en büyük amacım kadınların ayakta olduğunu göstermekti, her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceğim. Ben bir zamanlar yardıma muhtaç iken şu an yardıma muhtaç insanlara yardım ediyorum. Kadınlarımıza her zaman destek olacağım ve her zaman ayakta olacağız. Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık, memur olmaya, en iyi işe layık. Her zaman onlarla birlikte gidilmesi gereken her yere gitmeye hazırım."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.