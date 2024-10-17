Amasya'da öğrenciler kendi aralarında topladıkları parayı Filistin'e bağışladı

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kendi aralarında harçlıklarından topladıkları 10 bin lirayı Filistin'de yaşayan çocuklara bağışladı.

Öğrenciler harçlıklarından topladıkları 10 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Hamza Bayram'a teslim etti.

Öğrencilerin anlamlı bağışını kabul eden Bayram, yapılan vahşete sessiz kalmayan öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretin sonunda İl Müftüsü Bayram öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.