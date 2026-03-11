Canlı
        Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de kadınlara yönelik program düzenlendi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:37
        Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından Seherhatun Camisi’nde gerçekleştirilen programda, "Hayatı İmar, Nesli İhya: Anne Olarak Kadın" konusu ele alındı.

        Program, Kur'an kursu öğreticisi Emine Gül'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Ardından vaiz Serap Verim tarafından sohbet gerçekleştirildi. Verim, kadının aile ve toplum hayatındaki rolüne değinerek, anneliğin nesillerin yetişmesindeki etkisine dikkati çekti.



