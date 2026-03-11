Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, muhtarlarla iftar yaptı

        Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan ve Belediye Başkanı Cihan Demir, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:17
        Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, muhtarlarla iftar yaptı

        Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan ve Belediye Başkanı Cihan Demir, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

        İlçedeki bir tesiste düzenlenen iftar programında yerel yönetimler ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, ilçenin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.


        Kaymakam Arslan, mahalle ve köylerin gelişimi için özveriyle görev yapan muhtarlara teşekkür etti.

        Programa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kahriman, MHP İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Sedat Bağ ile İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı.

